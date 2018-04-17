البرلمان الليبي يؤجل مناقشة قانون موازنة الحكومة المؤقتة إلى الأسبوع المقبل

أجّل مجلس النواب الليبي في جلسة عقدها، اليوم الثلاثاء، التصويت على مشروع قانون موازنة الحكومة المؤقتة إلى الأسبوع المقبل.

وقال الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، إن “جلسة اليوم ناقشت مشروع إقرار مقترح الميزانية العامة للدولة الليبية لسنة 2018 الذي تقدّمت به الحكومة الليبية المؤقتة لمجلس النواب لإقراره، وبعدها عكفت اللجنة المالية بمجلس النواب على الاطلاع عليه وتعديله وإبداء رأيها بالخصوص قبل عرضه على النواب”.

وأضاف أنه “تم تعليق الجلسة لهذا اليوم على أن يُستكمل النقاش حول اعتماد الميزانية في الجلسة القادمة الأسبوع المقبل”.