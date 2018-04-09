استطلاع: الكويت الأقل خليجيًا في رواتب الوافدين بالوظائف القيادية

أظهر استطلاع للرأي أن الوافدين الذين يشغلون وظائف قيادية بالكويت، يحصلون على أقل الرواتب مقارنة بما يتقاضاه نظراؤهم في دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر الاستطلاع الذي أجرته مجلة “غلف بيزنس” ونُشرت نتائجه الاثنين، أن “متوسط الرواتب في الكويت بلغ لهذا العام 8083 دولارًا، وهو يقل بنسبة 26.3% عن العام الماضي، في حين تم تقدير متوسط الراتب الشهري للوافدين في الوظائف القيادية بـ7826 دولارًا، وهو أقل بنحو 9%، مقارنة بما يتقاضاه الوافدون في الوظائف القيادية بالسعودية”.

وبحسب المجلة الاقتصادية، “بلغ راتب الرئيس التنفيذي أو المدير الإداري الشهري لشركة متعددة الجنسيات 34460 دولارًا، في حين بلغ راتب الرئيس التنفيذي أو المدير الإداري لشركة محلية ما يقارب 24675 دولارًا شهريًا، بينما بلغ أجر مديري الفندق ما يقارب 15290 دولارًا”.

وخلص الاستطلاع إلى أن “الكويت تعتبر الأعلى في الرواتب بالنسبة لبعض الوظائف، من ضمنها وظائف مديري الفنادق، بحيث يبلغ الراتب المتوسط الشهري لأصحاب هذه الوظيفة 15290 دولارًا وهو أعلى بنسبة 38%، مقارنة مع رواتب الفئة نفسها في السعودية التي تبلغ 10404 دولارات، وأعلى بنحو 44% للوظيفة نفسها مقارنة مع دولة الإمارات حيث تبلغ 9741 دولارًا”.

وأشارت “غلف بيزنس” إلى أن “الوافدين في الوظائف القيادية بسلطنة عمان والبحرين، يتقاضون متوسط رواتب يبلغ 7846 و7867 دولارًا على التوالي”.

وذكرت المجلة أن “استطلاعها لهذا العام شمل بعض التغييرات، تزامنًا مع ما تمر به اقتصاديات المنطقة من تحولات دراماتيكية شهدتها خلال الأشهر القليلة الماضية، لاسيما مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وفرض بعض الزيادات والرسوم”، منوهة إلى أن “أرباب العمل المشاركين في الاستبيان، رأوا أن منطقة الخليج تمثل مكانًا جاذبًا للعمل مع متوسط رواتب متوقع أن يرتفع ما بين 2 إلى 5% هذا العام”.