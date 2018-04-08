سفير الأردن بالبحرين: علاقتنا بالخليج قوية ولا تقارب مع إيران

نفى سفير الأردن لدى البحرين رامي وريكات، الشائعات التي تتحدث عن أزمة في العلاقات بين بلده ودول الخليج، كما نفى وجود أي تقارب بين عمان وطهران.

وأكد وريكات في مقابلة نشرتها صحيفة “الأيام” البحرينية اليوم الأحد، أن “علاقات المملكة بدول الخليج قوية ونحن جزء من التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، والخليج هو عمقنا العربي وأمنه يشكل أولوية بالنسبة لأمن الأردن”.

وأضاف: “نرفض أي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية، كما نرفض وندين بشدة الصواريخ التي استهدفت السعودية، ونؤمن أن استقرار الخليج هو استقرار للأردن، وهو ضرورة ملحة، والخليجيون أشقاؤنا ولسنا بصدد أن نتخذ أي مواقف لا تصب بمصلحة أشقائنا”.

وحول التقارير التي تتحدث عن تقارب في العلاقات بين الأردن وإيران، أوضح وريكات أنه “لا يوجد تقارب أردني إيراني، والموقف الأردني واضح من مسألة التدخلات الإيرانية في شؤون الخليج العربي.. نحن ضد التدخلات الإيرانية في شؤون الخليج العربي”.

وأشار إلى أنه “لا يوجد سفير أردني في طهران منذ واقعة الاعتداء على السفارة السعودية”.

أما فيما يتعلق بوجود الحرس الثوري الإيراني في جنوب سوريا وموقف المملكة من ذلك، قال وريكات: “موقفنا من الملف السوري واضح، نحن مع الحل السياسي لهذه الأزمة ووقف سفك الدماء في هذا البلد، وندعم مفاوضات جنيف، وبالطبع نحن نتابع ما يجري في الساحة السورية؛ لأننا جزء من هذه المنطقة الملتهبة”.

وشدد على أن الأردن “معني بحماية أمنه القومي وتحصين حدوده الشمالية، وهدفنا كان وسيبقى وقف إطلاق النار في كافة المناطق بما فيها الجنوب السوري، دون أن ينتقل الصراع إلى الجنوب السوري ويتم اجتذاب العناصر المتشددة لتلك المنطقة”.