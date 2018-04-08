40 ألف مهندس هندي معرّضون للترحيل من الكويت

نقلت صحف كويتية عن مصادر صحافية هندية أن ما بين 15 إلى 40 ألف مهندس هندي يعملون في الكويت معرَّضون للترحيل على إثر القانون الجديد الذي أصدرته أخيراً هيئة القوى العاملة الكويتية والذي يقضي بضرورة الحصول على شهادات مزاولة المهنة (كتاب لا مانع) من قبل جمعية المهندسين الكويتية كشرط لتجديد الإقامة، وأذونات العمل.

ونقلت التقارير عن صحيفة “تايمز أوف إنديا” أنّ المهندسين الهنود يواجهون فحصاً دقيقاً جداً على شهاداتهم من قبل جمعية المهندسين إذ إنها لا تمنح شهادة مزاولة المهنة إلا للمهندسين الذين درسوا في الكليات المعتمدة من قبل المجلس الوطني للاعتماد في الهند (NBA) . وبيّنت أنّ عناك الكثير من المؤسسات التعليمية الرائدة في الهند لا تملك اعتماداً من المجلس الوطني المحلي.

وأوضحت “تايمز أوف إنديا” أن ما يزيد المشكلة التي يواجهها المهندسون تعقيداً عدم قدرة جمعية المهندسين الكويتية على التعامل مع الأعداد الكبيرة من المتقدمين على طلبات الكتب، الذي يتراوح عددهم بين 300 و400 طلب يومياً، حيث تمتد طوابير طويلة من البشر منذ ساعات الصباح الباكر وحتى الساعة 2 ظهراً خارج مقرها للحصول على كتاب لا مانع لإرفاقه بطلب الحصول على الإقامة وأذونات العمل.

من جانب آخر، أشارت “تايمز أوف إنديا” إلى أن ترحيل المهندسين إلى الهند سيكون له تأثير سلبي حتى عند عودتهم إلى بلادهم كونهم سيعتبرون مزورين وأصحاب شهادات وهمية.

يذكر أن مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العامل الكويتية أكدت أنه لا استثناءات في تطبيق التعميم الإداري الصادر أخيراً في شأن ربط تجديد أذونات عمل المهندسين الوافدين، باجتياز الاختبارات المهنية اللازمة، والحصول على كتاب لا مانع من جمعية المهندسين الكويتية.