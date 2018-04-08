أردنية تهدد بالانتحار أمام مطار الكويت

أحدثت سيدة أردنية حالة من الفوضى في مطار الكويت الدولي بسبب محاولتها الانتحار من على جسر قاعة المغادرين، مطالبة بترحيلها من البلاد بسبب تعذيب زوجها لها.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ إلى عمليات وزارات الداخلية الكويتية عن قيام وافدة أردنية بمحاولة انتحار في محيط مطار الكويت، إذ كانت تقف على حافة جسر المغادرين في مطار الكويت تبكي وتقول: “إما تسفروني أو انتحر”.

وبعد مفاوضات عدلت الأردنية عن قرار الانتحار الذي اتخذته.

ووفق صحيفة “الأنباء”، سردت الأردنية في المخفر قصّتها فأوضحت أنّها الزوجة الرابعة لرجل مسن تعدى عمره الـ 70 عامًا ويعذبها يوميًا ووضعها في غرفة صغيرة 4 × 3 من الصفيح فوق السطح وقطع عنها الكهرباء والماء وحرمها من المصروف بإيعاز من زوجاته الثلاث الأخريات لأنها الأصغر والأجمل.

وقرّرت السلطات الأمنية تسليم السيدة الأردنية إلى سفارة المملكة الأردنية الهاشمية أما أولادها فسلّموا إلى الأب.