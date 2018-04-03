السعودية ترفع الحظر عن استيراد الجوافة المصرية المجمدة

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد الجوافة المجمدة والمصنعة المصدرة من مصر، على أن يقتصر الاستيراد من المنشآت المعتمدة لدى الهيئة.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الثلاثاء، فإن القرار يأتي بناءً على التزام الجهة الرقابية في مصر بالضوابط والاشتراطات الخاصة بتصدير الخضار والفاكهة المصنعة إلى المملكة.

وكانت الهيئة حظرت مؤقتًا في يناير/ كانون الثاني الماضي، استيراد الجوافة المجمدة والمصنعة من مصر، بسبب التلوث بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميًا.