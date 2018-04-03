تقرير: توقعات بارتفاع إيرادات السعودية من النفط إلى 180 مليار دولار

توقع تقرير اقتصادي، اليوم الثلاثاء، أن ترتفع ايرادات المملكة العربية السعودية إلى نحو 180 مليار دولار، العام الحالي، نتيجة تحسن أسعار النفط والزيادة المتوقعة في إنتاج المملكة.

وتزيد هذه الإيرادات بنحو 13% عن الدخل النفطي لعام 2017 والبالغ حوالي 159 مليار دولار، لكنها أقل بكثير من إيرادات أعوام “الفورة النفطية” والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها وهو 388 مليار دولار عام 2012، قبل أن تهبط قليلًا لتصل إلى نحو 376 مليار دولار عام 2013 و 342 مليار دولار عام 2014.

وأوضح التقرير الذي أصدرته شركة “جدوى للاستثمار” أن ارتفاع دخل الصادرات النفطية لهذا العام سيكون نتيجة زيادة متوسط أسعار الخام السعودي إلى نحو 58 دولارًا للبرميل مقابل 51 دولارًا عام 2017 وارتفاع إنتاج المملكة إلى 10.1 مليون برميل يوميًا مقابل 10 ملايين برميل يوميًا.

وأظهر التقرير، الذي حصلت شبكة “إرم نيوز” على نسخة منه، أن زيادة الصادرات النفطية سيؤدي إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية إلى نحو 7555 مليار ريال من 696 مليار ريال في نفس الفترة في حين سترتفع النفقات إلى 978 مليار ريال من حوالي 926 مليار ريال.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع الإنفاق فإن العجز في ميزانية العام الحالي سينخفض الى 223 مليار ريال بنسبة 7.9% من إجمالي الناتج المحلي من 230 مليار ريال العام الماضي بنسبة 9% من إجمالي الناتج.

وألمح إلى أن الحكومة السعودية ستواصل تمويل عجز الموازنة من خلال الاستدانة من المصارف المحلية والسحب من الأصول الخارجية ما سيؤدي إلى ارتفاع الدين العام الى 560 مليار ريال بنهاية العام الحالي من حوالي 443 مليار ريال بنهاية العام الماضي في حين ستنخفض تلك الأصول إلى 474 مليار دولار من نحو 496 مليار دولار.

كما أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي إلى نحو 751 مليار دولار هذا العام مقابل 684 مليار دولار العام الماضي.

وبالنسبة للناتج الحقيقي، توقع التقرير أن يعاود نموه الإيجابي ويرتفع بنسبة 1.5% هذا العام بعد انكماشه بنسبة 0.7% العام الماضي، مشيرًا إلى أن الناتج النفطي سينمو بنسبة 1.5% فيما سيرتفع الناتج غير النفطي للقطاع الخاص بنسبة 1.1% والناتج غير النفطي للقطاع الحكومي بنسبة 2.2%.