أمريكا تكشف عن خطة لتقييد استثماراتها في الصين

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الأربعاء، إن وزارته أعدت خطة تتضمن قيودًا على الاستثمارات الأمريكية في الصين لعرضها على الرئيس دونالد ترامب لدراستها في إطار قراراته بشأن إجراءات محتملة ضد بكين فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

وأضاف منوتشين، في تصريح صحفي: “أعددنا خيارات لعرضها عليه للنظر فيها”.

وأكد أن إدارة ترامب “ستبقي الحوار مفتوحًا مع مسؤولين على مستوى عال في حكومة بكين لمحاولة فتح الاقتصاد الصيني أمام الشركات الأمريكية والمساعدة في تقليص عجز تجاري أمريكي يزداد اتساعًا”.

ومن المتوقع أن يتخذ ترامب قرارًا بحلول يوم الجمعة بشأن ما إذا كان سيفرض رسومًا جمركية على منتجات تكنولوجية صينية وبضائع أخرى قيمتها حوالي 60 مليار دولار لمحاولة فرض تغييرات في ممارسات الصين للملكية الفكرية وسياسات أخرى.

وقال ترامب إن وزارة الخزانة ستكون الوكالة الرئيسية في تنفيذ القيود المحتملة على الاستثمار في الصين إذا قرر اتخاذ مثل هذه الخطوة.