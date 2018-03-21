مواطنو دول “الاقتصادات العشرة الأقوى” يغيبون عن صدارة مؤشر السعادة.. ما السر؟

أظهر تقرير السعادة العالمي، الصادر عن الأمم المتحدة عدم حصول أي من الاقتصادات العشرة الأقوى في العالم، على واحدة من المراتب العشر الأولى في مؤشر السعادة العالمي.

التقرير الذي نُشر لمناسبة يوم السعادة العالمي في الـ20 من آذار/ مارس الجاري، أكّد أن البلدان الأكثر سعادة، هي التي ما تزال تتمتع بدولة اجتماعية ودعم مؤسساتي، وليست الأقوى اقتصاديًا.

وحلّت فنلندا في المرتبة الأولى ضمن قائمة البلدان الأكثر سعادة في العالم، تبعتها النرويج والدنمارك وأيسلندا وسويسرا وهولندا وكندا ونيوزيلندا والسويد وأستراليا.

وبينما جاءت الولايات المتحدة، صاحبة الاقتصاد الأقوى، في المرتبة الـ18 ضمن القائمة المذكورة، وحلّت الصين في المرتبة الـ86 واليابان في المرتبة الـ54 وألمانيا في المرتبة الـ15.

وحلت بريطانيا في المرتبة الـ19، وفرنسا في المرتبة الـ23، والبرازيل في المرتبة الـ28، وإيطاليا في المرتبة الـ47، والهند في المرتبة الـ133، وروسيا في المرتبة الـ59.

أما تركيا، التي تحتل المرتبة الـ17 كأقوى اقتصاد في العالم، فقد جاءت في المرتبة الـ74 في قائمة البلدان الأكثر سعادة في العالم، والتي تضم 156 بلدًا.