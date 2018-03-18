التربية الكويتية تعلن حاجتها للوافدين الصادر بحقهم قرار إنهاء خدمات

أعلنت وزارة التربية الكويتية حاجتها للعاملين الوافدين في الاختصاصات النفسية والاجتماعية، الذين صدر بحقهم قرار من ديوان الخدمة المدنية لإنهاء خدماتهم تطبيقًا لسياسة الإحلال، وذلك لعدم توفر بديل لهم من ضمن المواطنين الذين يعزفون عن دراسة تلك التخصصات.

وطالب رئيس نقابة العاملين في وزارة التربية صالح العازمي ديوان الخدمة بإلغاء القرار الذي شمل (214) اختصاصيًا نفسيًا واجتماعيًا، لتأثيره على العملية التربوية في ظل عدم توفر بديل لهم من المواطنين، وفقًا لصحيفة “الراي” الكويتية.

وقال العازمي إن “وظيفة الاختصاصي النفسي والاجتماعي تشهد عزوفًا واضحًا من جانب الشباب الكويتي، في ظل عدم المساواة بينها وبين الوظائف التعليمية، فهم غير مشمولين بالكادر حتى الآن، وهو ما يجعلها وظيفة طاردة لمعظم الشباب الكويتي الذي يفضّل التعيين بوزارات أخرى غير التربية”.

وكان ديوان الخدمة المدنية في الكويت قد أصدر في شهر أيلول/سبتمبر 2017 قرارًا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال الخمس سنوات القادمة، لتصل إلى ما بين 70 و100 بالمئة من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة في عدة مجموعات بينها وظائف التدريس والتعليم والتدريب.

يذكر أن نسبة “التكويت” في وزارة التربية قد تجاوزت الـ 90 بالمئة، بعد عامين من تطبيق سياسة الإحلال في الوزارة وإنهاء خدمات الوافدين في التخصصات التي يتوفر فيها بديل من المواطنين.