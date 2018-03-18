تدشين حي المال والأعمال في العاصمة المصرية الجديدة بكلفة 3.2 مليار دولار

قال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أحمد زكي عابدين، إن شركته ستبدأ اليوم الأحد العمل في حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر بتكلفة استثمارية 3.2 مليار دولار.

وأضاف عابدين بأن “الحي يقام على مساحة 196 فدانًا بنظام الشراكة مع الشركة الصينية العامة لهندسة البناء على عشر سنوات. سيتم التمويل بقرض صيني بفائدة 2% “.

وشركة العاصمة الإدارية مملوكة لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية.

والعاصمة الإدارية الجديدة خطة طموحة لإنشاء مدينة على بعد 45 كيلومترًا شرقي القاهرة كان أعلن عنها في آذار/مارس 2015 خلال قمة اقتصادية عُقدت في شرم الشيخ لجذب المستثمرين.

ويهدف المشروع (العاصمة الإدارية) إلى الخروج من زحام القاهرة والتلوث، ومن المتوقع أن تصل تكلفتها إلى 300 مليار دولار، وأن تضم مطارًا أكبر من مطار هيثرو في لندن، ومبنى أطول من برج إيفل في باريس.

وتباشر الحكومة المصرية مشروعًا آخر لحي مال وأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، من المتوقع أن يستضيف المؤسسات المالية الحكومية إلى جانب 25 بنكًا تقدمت للحصول على مقار هناك.