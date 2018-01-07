مسيحيو مصر يقيمون قداس عيد الميلاد في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور السيسي

رأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مصر مساء السبت قداس عيد الميلاد الذي أقيم لأول مرة في كاتدرائية شيدت حديثا في العاصمة الإدارية الجديدة وحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأقيم القداس وسط إجراءات أمنية مشددة. وهلل المصلون لدى دخول السيسي الكاتدرائية.

وأقيمت الاحتفالات بعد أيام من هجومين استهدفا كنيسة ومتجرا يملكه مسيحيون مما أدى إلى سقوط أكثر من عشرة قتلى في ضاحية حلون بجنوب القاهرة.

وتقع العاصمة الإدارية الجديدة على بعد نحو 45 كيلومترا شرقي القاهرة وستكون مقرا للوزارات وتضم مطارا جديدا وتهدف إلى حد ما تخفيف الزحام في العاصمة المصرية.