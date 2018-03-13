قوة الدولار تهوي بأسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بفعل قوة الدولار مع ترقب مستثمرين لبيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي تصدر في وقت لاحق من اليوم، لتحديد توقعات التضخم وموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إزاء رفع أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1319.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في أبريل نيسان 0.1% إلى 1320 دولارًا للأوقية.

وارتفع مؤشرالدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات 0.12% إلى 90.004.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة الأمريكية بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، وهو محل اهتمام كبير اليوم.

وتوقع اقتصاديون، أن يبلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 1.8% في فبراير/ شباط، وهو نفس مستوى يناير/ كانون الثاني.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.1% إلى 16.50 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.4% إلى 959.24 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.2% إلى 977 دولارًا للأوقية.