أسعار الذهب تنخفض بدعم بيانات الوظائف الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب، يوم الإثنين، تحت ضغط صعود أسواق الأسهم، حيث بدد أحدث تقرير للوظائف في الولايات المتحدة المخاوف بشأن التضخم وتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية، ما أنعش الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1322.10 دولار للأوقية “الأونصة” بحلول الساعة 0734 بتوقيت غرينتش.

وانخفض المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل/ نيسان 0.1 في المئة إلى 1322.60 دولار للأوقية.

وانحسرت مخاوف التضخم بعدما أظهرت بيانات أمريكية، يوم الجمعة، ارتفاع الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة بواقع 313 ألف وظيفة الشهر الماضي، لكن النمو السنوي لمتوسط الأجر في الساعة تباطأ إلى 2.6 في المئة بعد صعوده في يناير/ كانون الثاني.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 في المئة إلى 16.55 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 993.40 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين 0.1 في المئة إلى 963.40 دولار للأوقية.