وفد تجاري أردني يزور قطر

استقبلت غرفة قطر، الأحد، وفدًا اقتصاديًا أردنيًا برئاسة رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس اتحاد الغرف العربية، نائل الكباريتي.

وقال بيان لغرفة قطر، إن “الكباريتي بحث مع رئيس غرفة قطر خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني “سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين”.

وناقش الطرفان، السبل الكفيلة بتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة.

وقال رئيس غرفة قطر، إن “التبادل التجاري بين عمان والدوحة يقدر بنحو 400 مليون دولار”.

وأشار رئيس غرفة الأردن، إلى أن “قطر تأتي في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث حجم الاستثمارات في الأردن، إذ تقدر بنحو ملياري دولار، وتتركز في القطاعين المالي والعقاري”.