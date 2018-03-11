رسالة شفهية من أمير قطر للرئيس السوداني

وصل العاصمة السودانية الخرطوم، أمس السبت، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، في زيارة رسمية تستمر يومين؛ لبحث العلاقات الثنائية.

وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، في تصريحات إعلامية بمطار الخرطوم، إن نظيره القطري يحمل “رسالة شفهية من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى الرئيس عمر البشير حول العلاقات بين البلدين”.

وأضاف: “سنلتقي كوزيري خارجية للتشاور والحديث حول علاقات السودان وقطر الشقيقين وسبل تقويتها وتعزيزها بما يخدم البلدين من علاقات وثيقة”.

وتابع: “هذه الزيارة ميمونة، خاصة أن وزير الخارجية القطري، كُلّف بمتابعة اتفاقية الدوحة، ولذلك ستكون المباحثات شاملة وتتعلق بكل الملفات التي تربط بين السودان وقطر”.