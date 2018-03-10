ارتفاع طفيف للتضخم في سلطنة عُمان خلال فبراير الماضي

أظهرت بيانات رسمية، اليوم السبت، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في سلطنة عُمان بنسبة 0.49 % في فبراير/ شباط الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من 2017.

وذكرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني (حكومي)، أن الارتفاع جاء نتيجة زيادة أسعار مجموعات رئيسية، مثل النقل بنسبة 2.23 %.

كذلك، ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة طفيفة 0.09 %، والتعليم 4.9 %، والتبغ 0.63 %.

وزادت أسعار المطاعم والفنادق بـ 0.04 % والسلع والخدمات المتنوعة 0.76 % والتجهيزات المنزلية 1.87 %.

وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم بنسبة 0.05 % بالشهر ذاته، مقارنة مع يناير/ كانون الثاني السابق له.

ويغطي الرقم القياسي لأسعار المستهلك الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر المواطنة والمقيمة، ولا يشمل الإنفاق على أقساط القروض أو ضريبة الدخل أو شراء المنازل والأسهم أو أي أصول مالية أخرى.

وتضررت سلطنة عُمان، من هبوط الأسعار العالمية منذ منتصف 2014؛ ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة.