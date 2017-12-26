مصر: السكك الحديدية تخسر 30 مليون جنيه شهريًا

كشف وزير النقل المصري، هشام عرفات، عن مؤشرات صادمة بشأن خسائر قطاع السكك الحديدية بشكل ثابت خلال الفترة الأخيرة، متحدثًا في الوقت ذاته عن حقيقة تحريك أسعار تذاكر القطارات.

وقال الوزير: “إن هيئة السكة الحديدية تخسر 30 مليون جنيه شهريًا؛ بسبب الزيادة الأخيرة لأسعار السولار”، لافتًا إلى أنّ الوزارة “لجأت لتسريع نقل البضائع لتقليل الخسائر، بدلًا من زيادة أسعار التذاكر”.

وأشار عرفات خلال حضوره اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى أن الوزارة “تعكف على تطبيق خطة لتدارك تلك الخسائر، وفي الوقت نفسه تطوير الخدمة وتقليل نسبة تحمل المواطنين لزيادات جديدة”.

وقال عرفات: “إن الوزارة اعتمدت خطة لتطوير السكة الحديدية خلال 4 سنوات وبالتحديد عام 2021، عبر تعاقدات عالمية مع شركات (سيمنز) الألمانية وأخرى إسبانية وثالثة فرنسية”، لافتًا إلى أنّ “تكلفة تطوير الكيلو متر الواحد من قضبان السكة الحديدية تبلغ 21 مليون جنيه”.

وشهدت مصر منذ بداية العام الحالي 2017 وحتى شهر يونيو/حزيران الماضي 116 حادث قطار، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لكنّها شهدت طوال العام الماضي 159 حادث قطار على مستوى جميع المحافظات، وهو ما يشير إلى تفاقم الأزمة.

وتعد مصر من بين أسوأ 10 دول في العالم، تشهد معدلات حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة، إذ سجل العام الماضي مقتل 202 شخص وما يقرب من ألف مصاب، وسجلت القطارات 3 حوادث مدوية، كما وصلت الديون المتراكمة على هيئة سكة الحديد منذ عام 1989 إلى 43 مليار جنيه.