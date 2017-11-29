الذهب يرتفع متجاوزًا تداعيات التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

ارتفعت أسعار الذهب قليلًا ،اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار ، في حين لم يكن لأحدث اختبار صاروخي تجريه كوريا الشمالية أثر يذكر على المعدن الأصفر الذي يعد ملاذًا آمنًا.

وقال كبير محللي السوق لدى ثينك ماركتس في لندن ، نعيم أسلم : “أسعار الذهب لم تشهد أي صعود خارق ، ورد الفعل التلقائي على الأخبار كان محدودًا جدًا”.

وأضاف: “السبب وراء ذلك كان بالأساس أننا لم نر أي رد فعل قوي من الولايات المتحدة على الرغم من أن نظام كوريا الشمالية قال إنه أكمل برنامجه النووي”.

وبحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 % إلى 1295.92 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2195.50 دولار.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.2 %.

وتراجع البلاديوم 0.3 % إلى 1024.74 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، لكنه ظل قريبًا من ذروة أمس الثلاثاء البالغة 1028.70 دولار، وهو أعلى سعر منذ شباط/فبراير 2001.

وتعافت الفضة قليلًا من أدنى مستوى في أربعة أسابيع، الذي سجلته في الجلسة السابقة ، وارتفعت 0.4 % إلى 16.89 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 % إلى 951.60 دولار للأوقية.