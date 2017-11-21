ارتفاع أسعار الذهب وترقب لاجتماع “المركزي الأمريكي”

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، قبل صدور مذكرة اجتماع البنك المركزي الأمريكي الأخير خلال الأيام المقبلة، التي قد تعطي مؤشرًا على وتيرة الرفع المحتمل لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1279.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0553 بتوقيت غرينتش،

وهبطت الأسعار إلى نحو 1.4%، الاثنين، متكبدًا أكبر خسارة يومية من حيث النسبة المئوية منذ 11 أيلول/سبتمبر الماضي.

وارتفعت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.3% إلى 1279.20 دولار.

وارتفع السعر الفوري للفضة 0.2% إلى 16.95 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5% إلى 928.50 دولار، وصعد البلاديوم 0.3% إلى 991.50 دولار.

ويوم الاثنين تراجعت أسعار الفضة 2.3% لتُمنى بأكبر خسارة يومية من حيث النسبة منذ الـ26 من أيلول/سبتمبر، وفقد البلاتين نحو 3%، وهو أسوأ أداء للمعدن منذ أوائل أيار/مايو.