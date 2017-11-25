سلطنة عمان.. الاقتصاد يرتفع 3.7 مليار دولار بالنصف الأول من العام الحالي

ارتفع اقتصاد سلطنة عمان، بنحو 12.3%، أي بمقدار 3.7 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، نتيجة الزيادة الكبيرة في القطاع النفطي.

وأظهرت إحصاءات حكومية، أن الناتج المحلي الإجمالي، نما بالقيمة الاسمية إلى حوالي 13.001 مليار ريال (33.8 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، من نحو 11.577 مليار ريال (30.1 مليار دولار) في النصف الأول من العام الماضي.

وبين التقرير، الذي أصدره المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، اليوم السبت، أن قطاع النفط والغاز قفز بحوالي 34.9% إلى 4.229 مليار ريال (10.99 مليار دولار)، من 3.134 مليار ريال (8.148 مليار دولار) في نفس الفترة.

كما ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 3.8% إلى 9.134 مليار ريال (23.74 مليار دولار)، مقابل 8.798 مليار ريال (22.87 مليار دولار).

وجاءت الزيادة الكبيرة في القطاع النفطي، بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 10 دولارات، ليصل معدلها إلى نحو 50 دولارًا للبرميل، مقابل 39 دولارًا في نفس الفترة، على الرغم من انخفاض إنتاج السلطنة، من حوالي مليون برميل يوميًا، إلى 970 ألف برميل يوميًا، في إطار اتفاق المنتجين، داخل وخارج منظمة “أوبك”؛ لخفض الإمدادات لدعم الأسعار.

وبالنسبة لمكونات الناتج، أظهر التقرير، أن قطاع التجار سجل أعلى معدل نمو، إذ بلغ نحو 13.5% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وكان معدل النمو حوالي 7.8% في قطاع النقل والمواصلات، و6.4% في قطاع العقار، و5.9% في قطاع الماء والكهرباء، و 5.7% في قطاع الصناعة، فيما سجل قطاع الإنشاءات والتشييد نموًا سالبًا بلغ 7.1%.