السيسي يلغي زيارة إلى سلطنة عُمان.. والجيش يعلن التعاون مع أبناء سيناء

ألغى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارة مقررة، الإثنين، إلى سلطنة عُمان، بعد الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة في شمال سيناء، بحسب مصدر حكومي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” إن مؤسسة الرئاسة أبلغت الجانب العُماني بإلغاء زيارة الرئيس السيسي؛ بسبب الحادث الإرهابي، في حين لم يُحدد الموعد الجديد للزيارة.

وكان من المقرر أن يزور الرئيس المصري سلطنة عُمان، الإثنين المقبل، في زيارة تستمر يومين.

وكان هجوم إرهابي قد استهدف أحد المساجد في منطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة، الأمر الذي نتج عنه سقوط 235 قتيلًا، وإصابة 109 آخرين، بينما أعلنت الرئاسة المصرية الحداد ثلاثة أيام على ضحايا التفجير.

من جانب آخر، قال المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، إن القوات المسلحة نفذت، على مدار ليل أمس الجمعة، عملية عسكرية دقيقة بمعاونة أبناء سيناء، انتهت بالقضاء على بؤر العناصر الإرهابية بعد ساعات من حادث مسجد الروضة.

وهذه أول مرة يعلن فيها الجيش المصري الاستعانة بقبائل ومدنيين في مواجهة الإرهاب، في إشارة على ما يبدو لتقليل حدة الاحتقان الشعبي في شبه الجزيرة.

وأشار العقيد الرفاعي إلى أن قوات إنفاذ القانون واصلت خلال الساعات الماضية ملاحقة العناصر الإرهابية المسؤولة عن حادث العريش الغاشم، الذي استهدف مسجد بمنطقة الروضة ظهر أمس الجمعة.

وأكد بيان القوات المسلحة أنه بناء على معلومات مؤكدة وبالتعاون مع أبناء سيناء الشرفاء نجحت القوات الجوية على مدار الساعات الماضية في القضاء على عدة بؤر يتخذها الإرهابيون قاعدة انطلاق لتنفيذ أعمالهم ، وتضم كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والمتفجرات .

وتواصل قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع القوات الجوية عملياتها، وفرضت طوقًا أمنيًا على المناطق المحتمل تواجد الإرهابيين فيها.

وبث التلفزيون المصري، اليوم السبت، فيديو خاصًا بالضربات الجوية التي نُفذت الليلة الماضية ضد البؤر الإرهابية.

وكان هجوم إرهابي استهدف أحد المساجد في منطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة، الأمر الذي نتج عنه سقوط 235 قتيلًا، وإصابة 109 آخرين، في حين أعلنت الرئاسة المصرية الحداد ثلاثة أيام على ضحايا التفجير.