العراق يحتجز ألف عامل من بنغلاديش لمخالفتهم شروط الإقامة.. والسفير يتدخل

احتجزت السلطات العراقية ألف عامل بنغالي في محافظة البصرة بسبب مخالفتهم شروط الإقامة.

وقال سفير بنغلاديش في العراق أبو مقصود محمد فرهاد، إن “محافظة البصرة تحتجز ألفًا من العمالة البنغال بسبب مخالفتهم شروط الإقامة، وعدم امتلاكهم وثائق رسمية تثبت هويتهم”، مؤكدًا أنه “ناقش القضية مع محافظ البصرة أسعد العيداني”.

وأضاف فرهاد لوسائل إعلام محلية: “بحثنا إمكانية حصول المحتجزين على إقامة للعودة إلى ممارسة أعمالهم بطريقة صحيحة”.

ورغم البطالة المنتشرة في العراق والبالغة أكثر من 30% إلا أن العمالة الآسيوية منتشرة بشكل مكثف في المؤسسات والمنشآت والقطاع الخاص وبعض الوزارات الحكومية والمطارات، فيما تواجه تلك المؤسسات والوزارات انتقادات من المواطنين بسبب استقدام العمالة الأجنبية.