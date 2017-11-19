العراق ينقل 300 فرد من عائلات داعش إلى شمال بغداد

نقلت السلطات العراقية المختصة، اليوم الأحد، نحو 300 فرد من عائلات عناصر أجانب بتنظيم داعش، من معتقل قرب مدينة الموصل إلى آخر قرب بغداد، بحسب مصدرين، قضائي وبرلماني.

وقالت النائب العراقية، فيان دخيل، إن “الأجهزة المختصة نقلت نحو 300 من عوائل داعش من الأجانب، من أصل نحو ألفين، من معتقل ببلدة تلكيف شمال الموصل إلى معسكر التاجي شمال بغداد”.

وأشارت إلى أن “عملية نقل المزيد من هؤلاء المتشددين مستمرة، وسط شكوك بوجود المئات من الأطفال من آباء عراقيين ضمنهم”.

وأضافت: “لا نستبعد وجود مئات الأطفال العراقيين بمعية نساء داعش، سواء من كانوا من آباء عراقيين أو من تم خطفهم من عوائلهم، أثناء اجتياح داعش لمساحات شاسعة من البلاد منذ 2014”.

من جانبه، قال مصدر قضائي، رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إنه “تمّ إجراء فحوصات (DNA) على جميع الذين تم نقلهم لمعسكر التاجي من الأطفال والنساء”.

وأضاف أنه “سيتم محاكمة النساء من داعش بتهم عديدة، منها تجاوز الحدود، ومناصرة تنظيم متشدد، فضلًا عن تهمة سرقة الأطفال والمتاجرة بهم”.

وأوضح أن “محامين عراقيين يتابعون رفع قضايا وتهم ضد المعتقلات الأجنبيات”.

واستبعد المصدر وجود “صفقة سياسية بين بغداد وحكومات البلدان التي قدمت منها النسوة المعتقلات لإطلاق سراحهن”.

وأشار إلى أن “هناك عناصر داعش من الرجال، عراقيين وأجانب محكومون بالإعدام، وتم نقل بعضهم إلى سجون في بغداد، كما سيتم نقل آخرين من تلكيف إلى سجن الحوت بمحافظة ذي قار (مركزها الناصرية 350 كلم جنوب بغداد)”.