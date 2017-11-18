القضاء البريطاني يوافق على تسليم الكويت مسؤولاً هارباً

أقر القضاء البريطاني بعدم وجود مانع قانوني لتسليم الكويت، المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، لمثوله أمام المحاكم الكويتية بتهم اختلاس المال العام.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصادر قانونية بريطانية أن قاضياً بريطانياً أصدر قراراً بعدم وجود سبب قانوني يمنع استرداد الكويت للرجعان للمثول أمام القضاء الكويتي.

وتحدثت الصحيفة عن تلقي وزير الخارجية البريطاني القرار الصادر عن القاضي بالموافقة على طلب الكويت استرداد الرجعان، ونقلت عن المصادر البريطانية أنّ أمام الوزير مهلة شهرين للموافقة على الطلب.

وأشارت إلى أنّ الحكم البريطاني أورد أيضاً جملة من الاتهامات الموجّهة إلى الرجعان، منها ارتكاب جريمة خيانة الثقة العامة به كمدير للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الفترة من 1995 إلى 2005 ما أدى إلى فقدان مبلغ 279 مليون دينار كويتي (نحو مليار دولار) من دون تقديم مبرر أو سبب قانوني. كما تم اتهامه بالمسؤولية عن فقدان 390 مليون دولار أميركي وخيانة الثقة خلال فترة توليه منصبه من 1998 إلى 2005.

وأوضحت ان “الحكم البريطاني أكد أن طلب استرداد الرجعان يتوافق مع الحقوق القانونية وحقوق الإنسان، كما لم يثبت للقاضي وجود أي موانع صحية أو بدنية تخص الرجعان وتمنع استرداده من قبل الكويت”.