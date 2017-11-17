إفصاحات مخيبة من الشركات تثقل كاهل الأسهم الأوروبية

استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، حيث أثقلت إفصاحات مخيبة للآمال من الشركات، وخفض تصنيفات من جانب السماسرة، كاهل السوق عمومًا، في حين ارتفع سهم سكاي للتلفزيون المدفوع بفعل تكهنات عن اهتمام بشرائها.

ونزل سهم إليور 18% بعد أن خفضت ثالث أكبر شركة تموين أوروبية توقعات أرباحها، وهبط سهم مجموعة فيفندي للإعلام عند الفتح، بعد أن جاءت نتائج الربع الثالث من العام دون توقعات المحللين.

وأثرت تلك التراجعات والأداء الضعيف لأسهم الشركات الصناعية سلبيًا على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الذي كان مستقرًا عند 385 نقطة بحلول الساعة 08:24 بتوقيت غرينتش إثر انتعاش قوي في الجلسة السابقة.

وانخفضت أسهم “اتش اند ام وإنديتكس” أكثر من 2% بعد خفض تصنيفها من سماسرة. كما انخفض المؤشر الأوروبي نحو 0.9 % منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتكبد خسارة للأسبوع الثاني على التوالي مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح من أداء قوي هذا العام.

وعلى صعيد المكاسب ارتفع سهم سكاي 2.7 % بعد تقارير بأن كومكاست وفيرايزون أبدتا اهتمامًا بالاستحواذ على جزء كبير من أصول شركة “فوكس” المملوكة لروبرت مردوخ.