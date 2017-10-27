الأسهم الأوروبية تصعد صباحًا إلى أعلى مستوى خلال 5 أشهر

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في نحو 5 أشهر، اليوم الجمعة، بدعم من نتائج قوية لبعض الشركات من بينها بنك “يو.بي.إس” السويسري، مع ارتياح المستثمرين لاحتمال إبقاء البنك المركزي الأوروبي على التيسير النقدي لفترة أطول.

وبحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينتش ارتفع المؤشر “ستوكس” 600 للأسهم الأوروبية 0.4 %، متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 0.8 % بعد انخفاضه الأسبوع الماضي، في حين يتجه المؤشر “ستوكس” 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو لتحقيق تاسع مكاسبه الأسبوعية على التوالي.

واتخذ المركزي الأوروبي، أمس الخميس، خطوة نحو إنهاء التيسير النقدي في منطقة اليورو، لكنه تعهد باستمرار التحفيز لسنوات وأبقى الباب مفتوحًا أمام الرجوع.

وارتفع سهم “يو.بي.إس” 2%، اليوم الجمعة، بعدما سجل أكبر بنك خاص في العالم ارتفاعًا نسبته 14 % في صافي ربح الربع الثالث، لكنه أبقى على توقعات حذرة لبقية العام 2017 بسبب حالات الضبابية السياسية وتلك المتعلقة بالسياسة النقدية.

وزاد سهم “رويال بنك أوف سكوتلاند” 2.7 % بعدما سجل البنك البريطاني أرباحًا فصلية أفضل من المتوقع.

وسجلت أسهم التكنولوجيا أداء قويًا، إذ ارتفع مؤشر القطاع 0.7 %، بعدما أعلنت الشركات الأمريكية العملاقة: “ألفابت”، و”مايكروسوفت”، و”أمازون دوت كوم”، نتائج قوية.

وصعد سهم شركة “جيمالتو” للأمن الرقمي، التي أصدرت 4 تحذيرات بشأن الأرباح في العام الماضي، بنسبة 11 % بعدما جاءت نتائجها مطمئنة.

وعند الفتح، ارتفع المؤشر “فايننشال تايمز” 100 البريطاني 0.09 % و”كاك” 40 الفرنسي 0.28 % و”داكس” الألماني 0.41 %.