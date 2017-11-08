السعودية تعفي التحويلات المالية من ضريبة القيمة المضافة

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية، الأربعاء: “إن التحويلات المالية لن تخضع لضريبة القيمة المضافة المرتقب تطبيقها في المملكة مطلع العام القادم”.

لكن الهيئة أشارت، عبر بيان لها اليوم، أن ضريبة بنسبة 5 في المائة ،ستفرض على رسوم التحويلات المالية، يدفعها الشخص المرسل للحوالة.

ومطلع 2018، ستطبق السعودية ودول الخليج ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 في المائة على السلع والخدمات، لدعم إيراداتها غير النفطية في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.

وحسب الهيئة، فإن “الأنشطة المعفاة من الضريبة في القطاع المالي تشمل أنواع المعاملات ،والخدمات، مثل الفائدة على القروض ،أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني”.

كذلك، يتضمن الإعفاء القروض وبطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية، وحسابات الإيداع، والتوفير، وعقود التأمين.