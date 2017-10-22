مصدر يوضح آلية استقطاع ضريبة القيمة المضافة المفروضة على المدارس الأهلية في السعودية

كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية لصحيفة “المدينة” المحلية، أن ضريبة القيمة المضافة ،التي ستفرض على المدارس الأهلية سيتحملها الطلبة، حيث ستضاف على أقساطهم الدراسية.

وكان الحساب الرسمي لـ”ضريبة القيمة المضافة” التابع للهيئة العامة للزكاة والدخل، أكد أن الرسوم الفصلية للمدارس الأهلية ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% اعتبارًا من بداية شهر يناير 2018.

وعبر مواطنون سعوديون عن تخوفهم من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع “التعليم”، ويرى مثقفون سعوديون أن إضافة 5% على تكلفة التعليم الأهلي ستكون إضافة كبيرة على الأعباء التي يتحمّلها المواطن أو القطاع الأهلي التعليمي.

ودفع انهيار أسعار النفط بعد منتصف العام 2014 السعودية للتفكير في تغيير شامل لجميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك فرض ضرائب جديدة ،وخصخصة وتغيير إستراتيجية الاستثمار وخفض حاد في الإنفاق الحكومي.

وتتصدى السعودية لمجموعة أزمات، تتمثل في البطالة التي بلغت نسبتها أكثر من 12%، وأزمة إسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان، وتدني مستوى الأجور.