أسهم أوروبا تفتح مرتفعة وهبوط سوسيتيه جنرال

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، مع تأثر أسهم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي وشركة ألتيس الهولندية للاتصالات سلبا بنتائج أعمالهما، لكن مكاسب أسهم شركات التكنولوجيا وصناعة السيارات حدت من خسائر السوق.

وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة، متجها لتحقيق ثاني مكاسبه الأسبوعية على التوالي، بينما تراجع المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.1 بالمئة.

وعزز المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة، بعدما رفع بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات، مرتفعا 0.3 بالمئة اليوم.

وشهد اليوم الجمعة إعلان نتائج أعمال، وانصب التركيز على قطاع البنوك. وهبط سهم سوسيتيه جنرال 3.8 بالمئة، بعدما أعلن البنك الفرنسي نتائج الربع الثالث التي تضمنت انخفاضا نسبته 15 بالمئة في إيرادات ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية.

وجاء سهم ألتيس للاتصالات أيضا بين أكبر الخاسرين، إذ هوى 7.9 بالمئة بعدما أصدرت الشركة تحذيرات بشأن أهدافها للعام بأكمله وسط نتائج أضعف قليلا من المتوقع في الربع الثالث.

وعلى الجانب الإيجابي صعد سهم رينو 3.9 بالمئة، ليقود مؤشر قطاع السيارات الأوروبي، بعدما بدأت الحكومة الفرنسية في بيع حصتها البالغة 4.73 بالمئة في شركة صناعة السيارات.

وكانت أسهم التكنولوجيا محل اهتمام أيضا بعدما أعلنت شركة أبل الأمريكية العملاقة نتائج أفضل من المتوقع مما دفع أسهم شركتي ديالوج لأشباه الموصلات وإيه.إم.إس، وهما من الموردين لآبل، للصعود 2 بالمئة و1.6 بالمئة على الترتيب.

وعند الفتح، ارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة وداكس الألماني 0.2 بالمئة.