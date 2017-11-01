إيران تسعى لجذب 50 مليار دولار استثمارات في قطاع التعدين

قال نائب وزير المناجم الإيراني اليوم الأربعاء، إن بلاده تسعى لجذب استثمارات بقيمة 50 مليار دولار، في صناعات التعدين حتى عام 2022، وإنها وقعت على اتفاقيات مع عدة بنوك آسيوية وأوروبية في الشهور القليلة الماضية.

وقال مهدي كرباسيان نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة لرويترز، على هامش مؤتمر ايمارك للتعدين في ملبورن، “نحتاج استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في التعدين وصناعات التعدين في إيران“.

أضاف “في الشهرين الماضيين عقدنا اتفاقيات مع كوريا الجنوبية، والنمسا، والدنمارك وفي الطريق لدول أخرى مثل ألمانيا”، دون الإشارة لمستثمرين معينين.

وأشار إلى أن الخطة هي جذب رأس المال على مدار خمسة أعوام، لكنه امتنع عن التصريح بحجم الاستثمارات التي جمعتها إيران حتى الآن.

وقال، إن إيران تسعى لشراكات مع شركات تعدين وصناعات تحويلية أجنبية غير محددة، وأضاف “نحاول بكل جهد إيجاد المستثمرين الملائمين، المناجم والمصانع من الفرص المتاحة أمام الشركات الأجنبية للاستثمار فيها”.

وقال إنه “في إطار الخطط التوسعية في قطاع الموارد تسعى إيران لزيادة إنتاج الألومونيوم إلى 1.5 مليون طن سنويا بحلول عام 2025 من نحو 450 ألف طن في العام الماضي، مضيفًا أنه لتحقيق ذلك تحتاج إيران توفير المزيد من موارد البوكسيت من الخارج.

وبين كرباسيان أن إيران تجري محادثات مع منتجي البوكسيت في أستراليا والبرازيل، وستشارك في مناقصة بوكسيت عالمية، في الشهرين المقبلين مع شريكتها في غينيا سوسيته دي بوكسيت دي دابولا-توج.

وتسعى إيران -أيضا- لزيادة إنتاج أقطاب النحاس إلى 800 ألف طن سنويا بحلول عام 2025.