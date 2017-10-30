الإمارات: شبكة السكك الحديدية الخليجية ستعمل في 2021 رغم الأزمة في المنطقة

قال وزير البنية التحتية في دولة الإمارات اليوم الاثنين، إنه يتوقع أن يبدأ تشغيل مشروع مؤجل للسكك الحديدية يربط دول منطقة الخليج بحلول 2021 رغم الأزمة السياسية في المنطقة التي أدت إلى نزاع بين بعض الدول المشاركة في المشروع.

وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين العلاقات مع قطر بما في ذلك روابط النقل في يونيو حزيران متهمة جارتها بدعم الإرهاب وهو اتهام تنفيه الدوحة.

وقال عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، إن دول الخليج المشاركة في مشروع السكك الحديدية لا تزال تهدف إلى استكمال الشبكة بحلول 2021.

وأضاف قائلا: “لا يزال ذلك هو الموعد”.

وجرى تأجيل شبكة نقل الركاب والبضائع المزمعة، البالغ طولها 2100 كيلومتر والتي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، ثلاث سنوات على الأقل إلى 2021 قبل اندلاع الأزمة السياسية.

وقال النعيمي” إنه يمضي قدما، ما زال لدينا مشكلات صغيرة هنا وهناك لكن المشروع على ما آمل يمضي قدمًا”.

وجرى إيقاف بضعة مشروعات في أنحاء المنطقة بينما يواجه منتجو النفط الخليجيون صعوبات جراء انخفاض أسعار النفط وعجزًا متزايدًا في الموازنة.

وستمر الشبكة الإماراتية عبر الإمارات السبع في البلاد من خليج عمان إلى الحدود السعودية والعمانية.