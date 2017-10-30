الإمارات تخفض أسعار البنزين وترفع الديزل الشهر القادم‎

أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية، اليوم الإثنين، خفض أسعار البنزين بواقع 9 فلسات (0.024 دولار) خلال تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بينما رفعت أسعار الديزل، بناء على متوسط الأسعار العالمية.

ويعد هذا الخفض الأول في أسعار البنزين بعد زيادة ثلاثة أشهر متتالية (أغسطس/ سبتمبر/ أكتوبر).

وتتراوح نسبة الانخفاض في أسعار البنزين بين 4.2 % و4.6 %.

وقالت الوزارة، وفق بيانات نشرت على موقعها الإلكتروني، ‏إن لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لها، قررت أن يكون سعر لتر البنزين (سوبر 98) في محطات التوزيع 2.03 درهم (0.55 دولار) مقابل 2.12 درهم (0.577 دولار) في تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وارتفع سعر “بنزين 95” (الأكثر شعبية) إلى 1.92 درهم (0.52 دولار) مقابل 2.01 درهم (0.54 دولار)، ووصل سعر “بنزين 91” إلى 1.85 درهم (0.5 دولار) مقابل 1.94 درهم (0.528 دولار).

وأضافت وزارة الطاقة – بحسب البيانات – أن أسعار الديزل زادت بنحو طفيف من 2.1 (0.57 دولار) إلى 2.11 درهم (0.574 دولار).

وستطبق الأسعار الجديدة اعتباراً من مطلع تشرين الثاني/نوفمبر وعلى مدار الشهر، لحين أن تصدر الوزارة في نهاية الشهر المقبل أسعارا جديدة لتطبق في شهر كانون الأول/ديسمبر.

وكانت الإمارات أعلنت عن بدء تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من مطلع آب/أغسطس 2015، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.