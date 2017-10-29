“فوتسي راسل” تتوقع إدراج البورصة السعودية ضمن مؤشراتها مطلع 2018

توقعت شركة “فوتسي راسل”، الأحد، أن تفي السعودية بمتطلبات إدراجها ضمن الأسواق الناشئة الثانوية، بداية عام 2018.

وكانت “فوتسي راسل”، أعلنت نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، عن تأجيل ترقية البورصة السعودية، إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية.

وقالت الشركة في بيان منشور على موقعها الإلكتروني، اليوم، إن السعودية طبقت مجموعة من الخطوات الإيجابية الهادفة إلى زيادة انفتاح بورصتها عالمياً وتحسين كفاءتها.

وأعلنت “فوتسي راسل”، بحسب البيان، إطلاق مؤشر “فوتسي السعودية” لدعم المستثمرين المحللين والدوليين، كنوع من الاستجابة للتوسع الإقليمي وفتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب المؤهلين.

وأضافت، أن هذه المؤشرات تعد وسيلة انتقالية لإدراج السعودية ضمن مؤشراتها للأسواق الناشئة.

و”فوتسي راسل” تشغل العديد من المؤشرات العالمية للأسواق الصاعدة والمتقدمة، التي يعتمد عليها مديرو الصناديق الاستثمارية العالمية، لتحديد حجم استثماراتهم في الأسواق المختلفة.

والبورصة السعودية، الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 178 شركة موزعة على 20 قطاعاً.

وتنوي الحكومة السعودية طرح 5 % من أكبر شركة نفط في العالم “أرامكو السعودية” في 2018، على أن يتم طرحها في البورصة المحلية، وبورصة أو أكثر عالمية.