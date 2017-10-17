تباين أسواق الأسهم الخليجية والبورصة السعودية تصعد بدعم من قطاع التأمين

تباينت أسواق الأسهم الخليجية رغم قوة أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بينما واصل قطاع التأمين في السعودية تعافيه من الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي.

وزاد المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.2 بالمئة، وفي قطاع التأمين الذي هبط الأسبوع الماضي بفعل توقعات لإعادة تنظيمه بعد استحداث قواعد أكثر صرامة، قفز سهم ملاذ للتأمين التعاوني 9.9 بالمئة بعد انتهاء فترة التداول المخصصة لإصدار حقوق، بينما صعد سهم ميتلايف إيه.آي.جي للتأمين 3.6 بالمئة.

وتباينت أسهم البنوك مع هبوط سهم مصرف الإنماء 0.3 بالمئة، لكن سهم بنك الرياض ارتفع 0.8 بالمئة، بينما صعد سهم البنك الأول 2.1 في المئة.

ومن بين أسهم البتروكيماويات، ارتفع سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 1.4 في المئة، بعدما صعد 2.1 في المئة أمس الإثنين، لكن سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) رائدة القطاع انخفض بشكل طفيف، متراجعًا 0.04 في المئة.

ونزل مؤشر سوق دبي 0.4 بالمئة مع تراجع سهم إعمار العقارية 0.6 في المئة.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.8 بالمئة مع هبوط سهم دانة غاز 2.7 بالمئة مواصلاً خسائره، وتراجع السهم منذ أن أرجأت محكمة في لندن جلسات الأسبوع الماضي، في محاولة من دانة لتفادي سداد استحقاقات صكوك بنحو 700 مليون دولار.

وأغلق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية مستقرًا بعدما هبط حوالي ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة بفعل ضعف قطاع البنوك، وانخفض سهم البنك التجاري الدولي 1.3 في المئة.

وفي قطر، أغلق سهم مصرف الريان مستقرًا تقريبًا بعدما جاء ربح البنك في الربع الثالث متجاوزًا للتوقعات.

وتراجع سهم بنك قطر الوطني 0.5 بالمئة، منهيًا ستة أيام من المكاسب بعدما أعلن الأسبوع الماضي عن نتائج مالية قوية للربع الثالث من العام، وهبط سهم بروة العقارية، التي لم تعلن نتائجها بعد، 3.3 في المئة، وهو ما دفع مؤشر بورصة قطر للانخفاض 0.9 بالمئة.

مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 6992 نقطة.

دبي.. انخفض المؤشر 0.4 في المئة إلى 3643 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.8 في المئة إلى 4489 نقطة.

قطر.. نزل المؤشر 0.9 في المئة إلى 8229 نقطة.

مصر.. استقر المؤشر عند 13525 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 6648 نقطة.

البحرين.. صعد المؤشر 0.4 في المئة إلى 1283 نقطة.

سلطنة عُمان.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 5089 نقطة.