صندوق الاستثمارات السعودي يهدف لإدارة أصول بـ 400 مليار دولار وتوفير آلاف فرص العمل

قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي في بيان اليوم الأربعاء، إن صندوق الثروة السيادي يهدف إلى زيادة الأصول التي يديرها إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بحلول عام 2020، في إطار رؤية المملكة 2030 وهي خطة إصلاح اقتصادي تهدف لتعزيز نمو القطاع الخاص وتطوير القطاعات غير النفطية.

ويدير الصندوق حاليا أصولا بقيمة نحو 230 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتلقى الصندوق عائدات من البيع المزمع لحصة نسبتها 5% في شركة النفط الحكومية “أرامكو” السعودية.

ويخطط الصندوق السيادي لتوفير 20 ألف وظيفة محلية مباشرة و256 ألف وظيفة في قطاع التشييد بحلول 2020. وقال الصندوق في بيان اليوم خلال مؤتمر استثماري كبير نظمه في الرياض إن ذلك سيزيد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4.4 بالمئة إلى 6.3 بالمئة.

وستكون الاستثمارات في قطاعات مثل العقارات والبنية التحتية إلى جانب مجالات جديدة للنشاط في الاقتصاد السعودي من خلال تأسيس شركات مثل الشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.

ومن بين كبرى المهام المنوط بها صندوق الاستثمارات السعودي خطة بقيمة 500 مليار دولار لبناء منطقة تجارية وصناعية تمتد إلى الأردن ومصر.

وسيسعى صندوق الاستثمارات إلى تعظيم القيمة في أصوله الحالية، وتبنى هدفا جديدا يتمثل في زيادة إجمالي العائد على حقوق المساهمين إلى 4-5 بالمئة من 3 بالمئة، وفقا لما ذكره اليوم.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صاحب رؤية 2030، إن برنامج صندوق الاسثتمارات العامة يمثل ركيزة أساسية في ظل العمل على تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي.

وفي خارج السعودية، قال الصندوق إن استثماراته ستكون في عدد من الأصول مثل أدوات الدخل الثابت والأسهم والاستثمار المباشر وأدوات الدين والعقارات والبنية التحتية والاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.

استثمارات ضخمة

وفي سياق متصل، قال رئيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الأربعاء، إن الصندوق منفتح على ضخ استثمارات كبيرة في شركات مثل أوبر لخدمات نقل الركاب.

وقال ياسر الرميان للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان يتوقع مزيدا من الاستثمارات الكبيرة مثل أوبر “نعم، نحن منفتحون على كل شيء”.

جاءت تصريحات الرميان في اليوم الثاني لمؤتمر استثماري كبير بالعاصمة السعودية الرياض. وفي العام الماضي استثمر الصندوق السيادي 3.5 مليار دولار في أوبر.