صندوق الاستثمارات السعودي يؤسس شركة جديدة لخدمات الطاقة

قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الأربعاء، إنه أسس شركة جديدة لخدمات الطاقة تحمل اسم الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، بهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف المباني الحكومية.

وقال البيان إنه تم إصدار مرسوم ملكي يلزم جميع الكيانات الحكومية بالتعاقد حصريا مع الشركة الجديدة من أجل تحسين كفاءة الطاقة في المباني والمرافق العامة.

وتقدر قيمة المشروعات في قطاع كفاءة الطاقة بالسعودية بواقع 42 مليار ريال (11.20 مليار دولار).

وتأسست الشركة برأس مال 1.9 مليار ريال سعودي، وستكون مسؤولة عن تمويل وإدارة مشروعات إعادة تأهيل المباني والمرافق الحكومية.