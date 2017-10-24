ماكرون يبحث مع السيسي بيع 12طائرة رافال جديدة لمصر

قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا ستبحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الحالية لباريس، صفقة محتملة لبيع مزيد من طائرات رافال للقاهرة.

وقال لو مير، لـ”راديو أوروبا1″، في معرض تعليقه على تقارير بأن بيع 12 طائرة إضافية أمر مطروح على الطاولة، “إذا كان بالإمكان التوصل لعقود جديدة فسيكون ذلك أفضل كثيرًا. سيبحث رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون ذلك اليوم مع الرئيس السيسي”، إلا أنه أضاف أن “وزارته تحجم عن الصفقة جراء شروط الدفع التي طلبتها مصر“.

وأوضح أنه “من الطبيعي أن تريد وزارة المالية الفرنسية التأكد من أن مصر ستكون قادرة على دفع ثمن طائراتها”.

وتمتد زيارة السيسي لباريس حتى يوم غد الأربعاء.

ورفضت شركة داسو للصناعة الجوية المصنعة لطائرات رافال التعليق.

وفي السابق، توصلت فرنسا لعدد من الاتفاقات العسكرية الكبيرة مع مصر، منها بيع 24 طائرة رافال قتالية وفرقاطة متعددة المهام وسفينتين حربيتين من طراز ميسترال في عقود قيمتها نحو ستة مليارات يورو.

وتضمن عقد الطائرات رافال عام 2015، وهو أول عقد تصدير للطائرات، خيار بيع 12 طائرة أخرى.