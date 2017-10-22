فرنسا تتهم 8 أشخاص بالتخطيط لاستهداف سياسيين ومساجد

المصدر: أ ف ب

وجهت السلطات الفرنسية اتهامات بحق 8 رجال بينهم 3 قاصرين في اطار تحقيقات حول منظمة أسسها ناشط يميني متطرف، كانت تخطط “لأعمال عنف” ضد سياسيين ومساجد، بحسب ما أعلن محققون في باريس.

وتتراوح أعمار المتهمين بين 17 و29 عاما. وهم متهمون بالمشاركة في “مؤامرة ارهابية اجرامية” وبارتباطهم بلوغان الكسندر نيسين الناشط الذي أسس المنظمة واوقف قرب مارسيليا في حزيران/يونيو الفائت.

وأسس نيسين منظمة تذكر بأحرفها الأولى (أو آ إس) “بمنظمة الجيش السري” المتطرفة، التي قاتلت لمنع استقلال الجزائر قبل عقود. وقد اعتقل بعد أن لأعلن عبر الإنترنت عزمه على الانتقال إلى الفعل ضد “السود والجهاديين والمهاجرين”.

وأثار الشاب البالغ من العمر 21 عاما اهتمام السلطات الفرنسية بعد إدارته لصفحة تمجد أفعال الناشط المتطرف بيرينغ بريفيك الذي ينتمي إلى تيار النازيين الجدد وقتل 77 شخصا بالرصاص والقنابل في النروج في 2011.

وأعلن مكتب النائب العام في باريس أن المجموعة التي شكلها نيسين “لديها مخططات لارتكاب أفعال عنيفة لكن ملامحها ليست واضحة”.

وقال مصدر قريب من الملف إن “التحقيق كشف أن المنظمة كانت تنوي شراء أسلحة واجراء تدريبات لقوات شبه عسكرية، وبعض أعضائها تدربوا أساسا على اطلاق النار “.

وأوقفت السلطات الفرنسية الثلاثاء عشرة أشخاص، لكنها لاحقا اخلت سبيل شخصين أحدهما والدة نيسين، بحسب مكتب النائب العام.

وقال مصدر في التحقيقات إن الأهداف المحتملة للتنظيم تضمنت دور عبادة، من بينها مساجد وسياسيون و”أشخاص متحدرون من شمال أفريقيا أو أشخاص سود”، وناشطون” معادون للفاشية”.

وفرنسا في حالة تأهب أمني كبير بعد أن شهدت عددًا من الاعتداءات الجهادية أخيرًا.

وأقر البرلمان الفرنسي الأربعاء بشكل نهائي قانون مكافحة الارهاب المثير للجدل ما يعطي السلطات صلاحيات جديدة دائمة في مجال المداهمات أو اغلاق دور عبادة ليحل محل قانون الطوارئ المفروض منذ العام 2015 بعد هجمات جهادية في باريس.