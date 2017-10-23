تمهيدًا لصرف الدعم.. “حساب المواطن” السعودي يربط الحسابات البنكية للمتقدمين بالبرنامج

تلقى عدد من المتقدمين لبرنامج “حساب المواطن” في السعودية، رسالة تفيد بأنه تم التحقق من الحسابات البنكية، وربطها بطلباتهم في البرنامج.

جاء ذلك بعد أيام من توقعات بأن تصدر توجيهات من مؤسسة النقد العربي السعودي، للبنوك والمصارف ومؤسسات التمويل، بعدم المساس بمخصصات البرنامج عند الصرف.

وتوقع مراقبون إعلان سياسات وتفاصيل البرنامج خلال الأيام المقبلة؛ تمهيدًا لبدء صرف مخصصات البرنامج الداعمة للمواطنين.

وكان برنامج “حساب المواطن” بدأ باستقبال طلبات المواطنين للتسجيل في شباط/ فبراير الماضي، وذلك للتخفيف من وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات المختلفة على الأسر السعودية المستحقة.

واختار البرنامج، قبل أيام، الأسر بدلاً من الأفراد لتلقي قيمة الدعم، وذلك لأن الأسرة تُعد الوحدة الاقتصادية الرئيسة في المجتمع السعودي.

ويُعرّف البرنامج الأسرة بأنها “مجموعة من الأفراد تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، مثل: الزوج، والزوجة، والابن، والبنت، ويقطنون في مسكن واحد، كما يندرج تحتهم جميع الأبناء غير المتزوجين والبنات غير المتزوجات في حال كانوا يقطنون في المسكن نفسه، ويمكن أن يكون رب الأسرة ذكراً أو أنثى بناءً على حالة الأسرة الاجتماعية”.

وكان توجيه رسمي من مؤسسة النقد العربي السعودي “البنك المركزي” إلى البنوك السعودية، كشف عن قرب البدء بصرف المستحقات المالية للمسجلين في البرنامج.

وتعتزم السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجيًا، لتصل إلى المعدل العالمي في 2020، كما وتبحث عن خطة لخفض الدعم على البنزين والوقود في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل على أقصى تقدير.