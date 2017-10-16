“الزكاة والدخل” السعودية تبتّ في خضوع رسوم المدارس الأهلية لضريبة القيمة المضافة

أكد الحساب الرسمي لـ”ضريبة القيمة المضافة” التابع للهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، أن الرسوم الفصلية للمدارس الأهلية ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% اعتبارا من بداية شهر يناير 2018.

أتى ذلك ردا على استفسار أحد متابعي موقع ضريبة القيمة المضافة على تويتر، بعد أن أورد استفسارا عن شمول ضريبة القيمة المضافة للأقساط في المدارس الأهلية.

لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات السكنية pic.twitter.com/TtaYLLPxK8 — ضريبة القيمة المضافة (@saudivat) October 15, 2017

ولم يوضح الحساب الرسمي للضريبة الجهة التي تتحمل تلك النسبة من الضريبة – المدرسة أم الطالب – حيث طالب متابعو الموقع إيضاح آلية التطبيق للخدمات والسلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.

وأكد موقع ضريبة القيمة المضافة أن الضريبة لن تشمل الإيجارات السكنية داخل السعودية.

وكان مواطنون سعوديون قد أعربوا عن تخوفهم من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع “التعليم”، ويرى مثقفون سعوديون أن إضافة 5% على تكلفة التعليم الأهلي ستكون إضافة كبيرة على الأعباء التي يتحمّلها المواطن أو القطاع الأهلي التعليمي.

ودفع انهيار أسعار النفط بعد منتصف العام 2014 السعودية للتفكير في تغيير شامل لجميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك فرض ضرائب جديدة وخصخصة وتغيير استراتيجية الاستثمار وخفض حاد في الإنفاق الحكومي.

وتتصدى السعودية لمجموعة أزمات، تتمثل في البطالة التي بلغت نسبتها أكثر من 12%، وأزمة إسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان، وتدني مستوى الأجور.