نجوم مواقع التواصل في السعودية مطالبون بدفع ضريبة القيمة المضافة في هذه الحالة

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية أنه يجب على نجوم “السوشال ميديا” دفع ضريبة القيمة المضافة على الإعلانات التي يتقاضونها إذا تجاوزت إيرادات الفرد منهم 375 ألف ريال سنوياً.

ووفقاً لأحكام نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية ، فإن أي شخص يمارس نشاطاً ااقتصادياً مستمراً يجب عليه التسجيل في الهيئة، إذا تجاوزت إيراداته السنوية 375 ألفاً.

وتشير اللائحة التنفيذية إلى أنه في حال تخلّف أي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل للهيئة، فإن لها تسجيله دون أن يتقدم بالطلب.

وينشط في السعودية مئات من نجوم مواقع التواصل، وبعضهم دعاة ومشايخ، يحققون مكاسب تجارية واسعة من الدعاية والإعلان على حساباتهم المختلفة.