أسعار الذهب تستقر عند 1300 دولار

استقرت أسعار الذهب عند 1300 دولار اليوم الاثنين، نتيجة المخاوف بشأن إيران.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية، ليستقر عند 1304.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:34 بتوقيت غرينتش. بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.2% إلى 1307.50 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى “أوندا” في مذكرة، إن “من المتوقع أن تستمر المخاطر الجيوسياسية بسبب التوترات الحالية بشأن إيران وكوريا الشمالية الأسبوع الجاري”، مضيفا أن “”هذه العوامل ستجتمع معا ليحافظ الذهب على وضعه كملاذ آمن هذا الأسبوع”.

وارتفع السعر الفوري للفضة 0.4% إلى 17.41 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ منتصف أيلول/سبتمبر في وقت سابق من جلسة اليوم.

وهبط البلاتين 0.3% إلى 941.74 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 1.4% إلى 1001.97 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى منذ شباط/فبراير 2001 عند 1004.70 دولار.