مصر تستهدف استثمارات بـ80 مليار جنيه في العاصمة الإدارية الجديدة

تستهدف الحكومة المصرية استثمارات بـ 80 مليار جنيه في العاصمة الإدارية الجديدة، التي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلتها الأولى الأربعاء الماضي، آملة بأن تكون واحدة من أجمل مدن المنطقة.

وقال رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة اللواء أحمد زكي عابدين، إن “مصر تسعى خلال 5 السنوات المقبلة لجلب استثمارات قيمتها 80 مليار جنيه”.

ولفت في تصريحات تليفزيونية أمس، إلى أن “170 ألف شخص يعملون حالياً فى المشروع الضخم؛ الذي يبلغ رأس المال المدفوع فيه 20 مليار جنيه، ورأس المال المرخص به 204 مليارات جنيه”.

وأضاف عابدين، أن “العاصمة الإدارية الجديدة شركة مساهمة، تشارك فيها القوات المسلحة بنسبة 51% وهيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 49%”. مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية “القطار المكهرب” الذي يصل إلى العاصمة الجديدة بقيمة 2.3 مليار دولار، ستقرضها الصين للحكومة المصرية.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة المصرية بنقل مقرات وزاراتها إلى العاصمة الجديدة قبل نهاية العام، وهو ما من شأنه تخفيف الضغط عن القاهرة، وتحقيق طفرة استثمارية كبيرة، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة المصرية أقامت احتفالا بمناسبة عيدها الـ 44 في فندق “الماسة كابيتال”، أحد أحدث المشاريع التي يتم الانتهاء منها في العاصمة الجديدة.

وكانت الحكومة أعلنت خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في آذار/ مارس من العام 2015، أنها ستبدأ إنشاء عاصمة إدارية جديدة تقع على بعد 45 كيلو مترًا من وسط القاهرة، بكلفة متوقعة حوالي 300 مليار دولار.