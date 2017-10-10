مصر تستهدف 10 مليارات دولار كاستثمار أجنبي مباشر خلال 2017- 2018

قالت وزير الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، إن بلادها تستهدف نحو 10 مليارات دولار استثمارًا أجنبىًا مباشرًا خلال العام المالي 2017- 2018، مقارنة بحوالي 8.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في الـ 30 من يونيو/ حزيران الماضي.

وصادقت مصر في يونيو/ حزيران على قانون جديد للاستثمار يقدم مجموعة حوافز للمستثمرين من بينها خصومات وإعفاءات ضريبية، وتأمل بأن يجذب هذا القانون تدفقات جديدة من رؤوس الأموال الضرورية لدعم النمو الاقتصادي.

وأشار بيان صادر عن الوزارة، إلى أنّ الوزيرة افتتحت برفقة وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني جيرد مولر، مشروعًا لتدريب الشباب بناء على اتفاقية موقعة بين مصر وألمانيا بهدف دعم التدريب المهني والفني في مصر؛ ما يساهم في توفير التدريب لأكثر من 5 آلاف من الشباب المصري على مدار أربعة الأعوام المقبلة في التخصصات الفنيَّة المتقدمة، ومن بينها الميكانيكا الصناعية والمجالات الكهربائية والإلكترونية والتحكم الآلي، كما أن 600 شاب من المتدربين سيضمنون توفير وظائف حكومية لهم.

وكانت مصر وقعت العام الماضي، اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي، وحررت سعر صرف عملتها في مسعى لجذب المستثمرين من جديد بعدما عزفوا عن البلاد عقب ثورة عام 2011.

وقال البنك المركزي المصري، إن الاحتياطيات الأجنبية قفزت من 4.73 مليار دولار إلى 36.04 مليار في نهاية يوليو/ تموز الماضي لتزيد عن مستواها قبل عام 2011 بعدما نزح السياح والمستثمرون الأجانب، وهما مصدران رئيسان للعملة الصعبة.