روسيا تشتري 30% من أكبر حقل غاز مصري في البحر المتوسط 

المصدر: د ب أ

أنهت شركة “روس نفط” الروسية للطاقة، صفقة شراء 30% من مشروع “حقل ظهر” المصري للغاز من شركة “إيني” الإيطالية.

وذكر بيان للشركة الروسية، أن “قيمة الصفقة بلغت نحو 1.125 مليار دولار، كما سنعوّض شركة إيني عن التكاليف التي أنفقتها في المشروع”.

وبهذا تصبح “روس نفط” طرفاً في مشروع تطوير أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط، بحيث توزع الحصص بعد هذه الصفقة لتصبح 30% للشركة الروسية، و60% لشركة “إيني” الإيطالية، و10% لـ”بريتش بتروليوم” البريطانية.

ومن المتوقع أن يبدأ الحقل بالإنتاج قبل نهاية العام الجاري، إذ سيتم أولاً تزويد السوق المحلية بالغاز، ومن ثم سيصدّر للسوق الخارجية.

وتعد “روس نفط” من الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية لأسواق الشرق الأوسط وأوروبا، لما تمتلكه من خبرة طويلة في مجال تطوير الحقول البحرية.