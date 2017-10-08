الأردن يتوقع نمو اقتصاده خلال 2018

توقعت الحكومة الأردنية، أن يحقق اقتصاد بلادها نموًا بنسبة 2.1 % للعام المقبل، و2.4 و2.6 % خلال عامي 2019 و2020 على التوالي.

وأرجع “بلاغ إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2018″، الصادر عن مكتب رئيس الوزراء هاني الملقي، مساء السبت، تواضع نسب النمو إلى الأوضاع الإقليمية المتوترة وانعكاسها على الاقتصاد الأردني.

واستندت موازنة 2018، إلى توقعات وصول معدل التضخم إلى 1.5%، و5.1% لكل من عامي 2019 و 2020 على التوالي.

وتوقع البلاغ، نمو الصادرات الوطنية 5.5 % للعام المقبل، و6.2% لكل من عامي 2019 و2020.

وتشمل الفرضيات، نمو الواردات السلعية 2.6 % للعام المقبل و3.7% و4.5% لعامي 2019 و2020 تباعاً.