بعد حرب غزة.. تراجع الطلب على السفر عالميًّا

أظهرت بيانات لشركة "فوروارد كيز" لتحليل حركة السفر تراجع حجوزات الطيران الدولية على مستوى العالم منذ اندلاع أحدث صراع بين إسرائيل والفلسطينيين، خاصة في الأمريكتين، مع إلغاء الناس رحلاتهم إلى الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم.

وتراجع الطلب العالمي على السفر منذ هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، التي قالت إنه أدى إلى مقتل 1400 شخص، ونفذت إسرائيل بعدها ضربات جوية وعمليات برية على غزة، تقول السلطات الفلسطينية إنها قتلت أكثر من عشرة آلاف شخص.

وقال نائب رئيس قسم التحليلات في "فوروارد كيز"، أوليفييه بونتي، في بيان إن "هذه الحرب مأساة إنسانية كارثية ومفجعة نشهدها جميعًا يوميًا على شاشات التلفزيون.. هذا من شأنه أن يجعل الناس يعزفون عن السفر إلى المنطقة، كما أنه يؤثر على ثقة العملاء في السفر إلى أماكن أخرى".