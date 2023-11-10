بعد حرب غزة.. تراجع الطلب على السفر عالميًّا
أظهرت بيانات لشركة "فوروارد كيز" لتحليل حركة السفر تراجع حجوزات الطيران الدولية على مستوى العالم منذ اندلاع أحدث صراع بين إسرائيل والفلسطينيين، خاصة في الأمريكتين، مع إلغاء الناس رحلاتهم إلى الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم.
وتراجع الطلب العالمي على السفر منذ هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، التي قالت إنه أدى إلى مقتل 1400 شخص، ونفذت إسرائيل بعدها ضربات جوية وعمليات برية على غزة، تقول السلطات الفلسطينية إنها قتلت أكثر من عشرة آلاف شخص.
وقال نائب رئيس قسم التحليلات في "فوروارد كيز"، أوليفييه بونتي، في بيان إن "هذه الحرب مأساة إنسانية كارثية ومفجعة نشهدها جميعًا يوميًا على شاشات التلفزيون.. هذا من شأنه أن يجعل الناس يعزفون عن السفر إلى المنطقة، كما أنه يؤثر على ثقة العملاء في السفر إلى أماكن أخرى".
وانخفضت حجوزات الطيران الدولية من الأمريكتين 10% في الأسابيع الثلاثة التي تلت السابع من أكتوبر، مقارنة بعدد التذاكر الصادرة قبل ثلاثة أسابيع من الهجوم، وفق بيانات تذاكر الطيران من "فوروارد كيز".
كما تراجعت حركة السفر في الشرق الأوسط مع انخفاض تذاكر الطيران الدولية الصادرة في المنطقة 9% في الفترة نفسها.
وانخفضت حجوزات الطيران الدولية للسفر إلى المنطقة 26% في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت الهجوم.
كما انخفضت حجوزات الطيران الدولية 5% في المتوسط عبر المناطق، مما أثر على التعافي في حركة السفر عالميًا بعد الجائحة.
وقال بونتي إن الحجوزات قبل يوم واحد من الهجوم أظهرت أن السفر الجوي العالمي في الربع الأخير من العام الجاري سيتعافى بنسبة 95%، مقارنة مع مستويات عام 2019، لكن اعتبارًا من أواخر أكتوبر انخفضت التوقعات إلى 88%.