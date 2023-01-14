"الدولار" و"تعثر الإنتاج" يضاعفان آلام صناعة الدواء السورية

تعرض سوق الأدوية في سوريا إلى صدمة كبيرة بعد أيام قليلة من إجراءات البنك المركزي السوري، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية تجاوزت 30% مع بداية الأسبوع الجاري.

وتعتزم مديرية الشؤون الصيدلانية في سورية، زيادة أسعار الأدوية للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية العام 2022، وذلك تماشيًا مع المتغيرات التي طرأت على تكاليف الإنتاج جراء تراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.