مجلس الأمن يمدد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا

وكان قد تم تمديد الآلية التي ينتهي العمل بها الثلاثاء، في تموز/يوليو الماضي لمدة ستة أشهر وهي فترة فرضتها موسكو حليفة الرئيس السوري بشار الأسد.

وتريد روسيا أن تمر المساعدات حصرا عبر مناطق سيطرة الحكومة السورية وليس عبر معبر باب الهوى الذي تنقل من خلاله أكثر من 80% من حاجات السكان في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام دمشق.

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، إن التصويت الإيجابي لروسيا الإثنين "لا يغير موقفنا المبدئي من الآلية" داعيا إلى "احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها".

لكن الكثير من الدول الأعضاء في مجلس الأمن مثل الولايات المتحدة وفرنسا واليابان التي تترأس المجلس في كانون الثاني/يناير، شددت على أنها كانت ترغب في تمديد الآلية لسنة واحدة.